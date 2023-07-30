Karşıyaka’da kamp dönemi yarın başlıyor

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezona kulüpteki kongre gündeminin gölgesinde hazırlanan Karşıyaka, yarın Bolu'ya kampa gidecek. Teknik direktör Ersin Aka yönetiminde 21 Temmuz'dan beri Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde çalışan Kaf-Kaf, Bolu'daki ilk etap kampında 10 gün kalacak.

Yeşil-kırmızılı ekip kamp dönüşü 2 gün izin yaptıktan sonra yine aynı kentte kampa girecek. Şimdiye kadar 8 dış transfer yapıp iç transferde de sözleşmesi biten oyunculardan yalnız Fatih Taşdelen'i takımda tutan Karşıyaka'nın kamp döneminde takviyelere kongreye kadar ara vermesi bekleniyor. Kaf-Kaf'ta kongre öncesinde sürpriz flaş transferlerin açıklanabileceği öğrenildi.