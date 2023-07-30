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Haberler Karşıyaka Karşıyaka’da tartışma sürüyor

Karşıyaka’da tartışma sürüyor

Karşıyaka’da tartışma sürüyor
Karşıyaka'da 12-13 Ağustos'ta yapılacak seçime tek aday olarak girmeye hazırlanan İlker Ergüllü, yeniden aday olmayacak Başkan Turgay Büyükkarcı'nın kendileriyle ilgili açıklamalarına yanıt verdi. Büyükkarcı'nın sessizliğini bozarak kendileriyle alakalı açıklama yapmasına değinen Ergüllü, "Turgay Büyükkarcı sessizliğini neden Türk Ticaret Kanunu'nda yeri olmayan şekilde kulüpten alacaklılara dağıttığı, karşılıksız çıkan, bedeli ödenmeyip önümüzdeki günlerde kulübün karşısına borç yükü olarak gelmesi muhtemel 88 milyon TL tutarındaki kripto paralarla ilgili bozmuyor. Futbolcu, basketbolcu, voleybolcu, kulüp çalışanı kimse coinle alacağını tahsil edemedi. Camia ayağa kalktı ama başkandan ses yok" dedi.
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