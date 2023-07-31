Kaf-Kaf’a takviye

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, yeni sezon için transfer çalışmalarında sessizliğini bir kez daha bozdu. İç transferde Errick McCollum, Thomas Akyazılı, Kenan Sipahi, Ergi Tırpancı, Deniz Kılıçlı, Vitto Brown, Mert Celep ve Jaylon Brown'ı takımda tutarak kadroyu büyük oranda korumayı başarırken dış transferde ise Furkan Haltalı ile Kelan Martin'i kadrosuna katan Kaf-Kaf, uzun süren transfer durgunluğunu bozarak bir imza daha attırdı. Kırmızıyeşilli takım, Darüşşafaka Lassa'dan Hakan Sayılı'yı kadrosuna kattı. Geçen sezon ligde 2.9 sayı ve 1.7 ribaunt ortalamaları yakalayan 23 yaşındaki uzun forvet, yeni sezonda Karşıyaka'nın başarısı için ter dökecek. KSK ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Hakan, Şampiyonlar Ligi'nde ise 3.8 sayı, 1.8 ribaunt ortalaması yakalamıştı.

ÜÇÜNCÜ TRANSFER OLDU

Geçen sezon Basketbol Süper Ligi'nde başarı yakaladığı kadrosunu korumaya öncelik veren Kaf- Kaf, 8 kişiyi takımda tuttuktan sonra Anadolu Efes'in 20 yaşındaki pivotu Furkan Haltalı ve kariyerinde NBA'de Minnesota Timberwolves, Indiana Pacers ve Boston Celtics'te de mücadele eden Kelan Martin ile anlaşmıştı. Martin, son olarak forma giydiği G-League ekibi Birmingham Squadron'da 19,4 sayı, 4,4 ribaund ve 3,2 asist ortalamaları yakalamayı başarmıştı. Böylece Hakan Sayılı Karşıyaka'nın bu sezonki üçüncü transferi olurken, kırmızı-yeşilliler altyapıdan ise İnanç Mert Hotamış'ı A takıma çıkarmıştı. Kaf- Kaf'ın önümüzdeki günlerde de takviyeler yapması bekleniyor