Karşıyaka’da belirsizlik

Olağanüstü seçimli genel kurul öncesi günleri saymaya başlayan Karşıyaka'da adaylık ve yönetim listelerinin divan kuruluna sunulmasıyla ilgili belirsizlik yaşanıyor. Karşıyaka'nın kulüp tüzüğüne göre aday yönetim kurulu listeleri seçimli genel kurul tarihinden 1 gün önce divan kuruluna sunuluyor.

KSK'DE CAMİA İKİYE BÖLÜNDÜ

Kongrenin ilk tarihini bu hafta 5-6 Ağustos olarak belirleyen ancak yasal çoğunluk ilk toplantıda sağlamayacağı için genel kurulu 12-13 Ağustos'taki ikinci oturumda toplayıp çoğunluk aranmadan yönetim seçimi yapacak Karşıyaka'da listelerin hangi tarihte divana teslim edilmesi gerektiğiyle ilgili farklı görüşler var. Bu arada seçime tek aday olarak girmesi beklenen İlker Ergüllü'nün adaylığıyla ilgili 18 Temmuz'daki mali kongrede yapılan tüzük değişikliğine Gençlik Spor Bakanlığı'nın onay vermesini de bekliyor.