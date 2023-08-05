Kaf-Kaf’ta hedef Abdullah

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele edecek Karşıyaka, bu sezon savunmada hata yapmak istemiyor. Yeşil-kırmızılı ekip, geçtiğimiz sezon 2. Lig ekiplerinden Bursaspor formasını terleten 20 yaşındaki genç defans Abdullah Tazgel ile masaya oturdu. Bursaspor altyapısında yetişen ve profesyonel olan oyuncuya yeni sezona ilişkin hedefleri anlatan yönetim, geçen sezon 29 maçta forma giyen ve gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine toplayan oyuncu ile büyük ölçüde anlaştı. Sözleşmesi Haziran 2024'te sona erecek Tazgel'in Kaf-Kaf'a imza atmadan önce ailesiyle görüşüp onay almak için birkaç gün süre istediği ifade edildi.

ERSİN AKA ONAY VERDİ

Karşıyaka Teknik Direktörü Ersin Aka'nın genç oyuncunun transferine onay verdiği ve mutlak şampiyonluk hedeflenen yeni sezonda genç ismi takımda görmek istediği öğrenildi. Birçok 2. ve 3. Lig kulübünün radarında olan yetenekli sol ayağın ilk tercihi camia takımı olması nedeniyle Karşıyaka oldu. Tazgel'in ekonomik sıkıntılar nedeniyle Bursa ekibiyle ayrılık kararı aldığı kaydedildi.

YILMAZ CEYLAN TAKIM ARIYOR

Karşıyaka'da Yılmaz Ceylan'ın üst liglerden kulüp aradığı öğrenildi. Altyapısında forma giydiği yeşil-kırmızılılara geçen sezonun devre arasında Somaspor'dan 1.5 milyon TL bonservis bedeliyle transfer edilerek profesyonel olarak dönen 23 yaşındaki kanat oyuncusu 1'inci Lig'den kulüp arayışında. Futbol şube yönetiminin Yılmaz için 5 milyon TL bonservis talep edeceği iddia edildi. Yılmaz Ceylan, geçen sezonun ikinci yarında Kaf-Kaf'ta tamamı ilk 11'de 16 maçta forma giyerek 2 gol atmıştı.