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Haberler Karşıyaka Kaf-Kaf’ta Emre kalıyor

Kaf-Kaf’ta Emre kalıyor

Yasin Ozan’ı transfer edip Fatih Taşdelen ile nikah tazeleyen Karşıyaka bir başka forvet Emre Gemici’yi de takımda tutacak

Kaf-Kaf’ta Emre kalıyor
TFF 3'üncü Lig'de yeni sezona şampiyonluk hedefiyle Bolu kampında hazırlanan Karşıyaka'da Yılmaz Ceylan kendisine üst liglerden kulüp ararken, bir ara ayrılması gündemde olan Emre Gemici'nin ise takımda kalması bekleniyor. İleri uca Düzcespor'dan Yasin Ozan'ı alıp sözleşmesi biten Fatih Taşdelen'le de nikah tazeleyen yeşil-kırmızılılarda 12-13 Ağustos'ta düzenlenecek olağanüstü genel kurulda yönetimi devralmaya hazırlanan İlker Ergüllü'nün geleceği merak edilen Emre Gemici'yle görüşme yaparak takımda kalmasını istediklerini söylediği öğrenildi. Geçen sezon attığı 12 golle Fatih Taşdelen'le birlikte takımın en golcü ismi olan 29 yaşındaki santrfor, yeni sezonda da en önemli skor silahlarından biri olacak
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