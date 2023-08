Ersin Aka'dan önemli açıklamalar... "Karşıyaka'nın Yeri Süper Lig"

TFF 3'üncü Lig'de yeni sezona Bolu kampında hazırlanan Karşıyaka'da teknik direktör Ersin Aka, yeşil-kırmızılıların yerinin Süper Lig olduğunu söyledi.

Geçen sezon aynı grupta Yeni Mersin İdmanyurdu'nu şampiyonluğa taşıdıktan sonra Kaf-Kaf'ın dümenine geçen Aka, "Kampta güzel bir çalışma ortamımız var. Yeni bir takımız ama oyuncularımızın kaynaşma süreci çok kısa sürdü. Yıllardır İzmir'e Karşıyaka deplasmanına geldiğimizde bizi etkileyen taraftarı vardı. Rakip olarak her zaman neden bu ligde olduğunu soruyorduk. Geçen sezonu benim çalıştığım Mersin İdmanyurdu'yla aynı grupta 7'nci olarak sezonu tamamladılar. Karşıyaka buralarda olmaması gereken bir camia. Karşıyaka'nın yeri Süper Lig. Taraftarıyla, armasıyla, rengiyle, şehriyle ülkemizdeki çok özel 5-6 camiadan biri" dedi.

"KAĞIT ÜZERİNDE EN ÖNEMLİ FAVORİ OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUM"

"Karşıyaka her zaman şampiyonluğa oynaması gereken, her zaman şampiyonluğu isteyen bir camiadır ve onun dışındaki bir sonuç camiayı tatmin etmez" diyen Ersin Aka, "Bu yıl da aynı parolayla yola çıktık. Ligin üzerinde, kaliteli bir kadro kurduğumuzu düşünüyorum. Halen eksiklerimiz var, yeni transferlerin katılması gerekiyor. Transfer sürecinin çoğunu hızlı tamamladık. Takımın hemen hemen yüzde 70'i değişti. Hem yeni gelenler hem kalanlar gerçekten 3'üncü Lig'in üzerinde kaliteye sahip. Kağıt üzerinde en önemli favori olduğumuzu düşünüyorum. Kamp sürecinde 6 hazırlık maçı planladık. Eksiklerimizi, ihtiyaçlarımızı göreceğiz. Şampiyonluk için her türlü fedakarlığı camianın bütün paydaşları için yapacağız" diye konuştu.

"O HAYALİ KURUYORUM"

Yeşil-kırmızılı taraftarlarla Karşıyaka Çarşı'da şampiyonluk kutlayacakları günün hayalini kurduğunu belirten Ersin Aka, "Geçen sezon birlikte zorlu gruptaydık, bu sene de zor bir grupta mücadele edeceğiz. İşi çok sıkı tutmalıyız. Ulaşım olarak da zor bir grupta olacağız. İlk hafta maçımız sentetik çim sahada Eynesil Beledispor'la, ikinci deplasman Pazarspor'la olacak. Her zaman zoru başarmak çok daha güzel. Karşıyaka dışında hiçbir 3'üncü Lig takımında çalışmazdım. Kariyerim için hedeflerim doğrultusunda bir takıma geldim. 21 yaşındaki bir Karşıyaka taraftarı hiç şampiyonluk görmemiş. Biz bu hayali gerçekleştireceğiz. Taraftarımızla Karşıyaka Çarşı'da şampiyonluk kutladığımızın hayalini kuruyorum. Oyuncularıma da bunu anlattım. Bu hayalin kahramanı olabilirler. Karşıyaka'yı adım adım Süper Lig'e taşıyan kadroda olabilirler. Posterleri yıllarca Karşıyakalı çocukların duvarlarını süsleyebilir" dedi.

YAŞ KURALINA ELEŞTİRİ

Futbol Federasyonu'nun bu sezon TFF 3'üncü Lig için getirdiği maçlarda 22 yaş ve altında 2 futbolcunun ilk 11'de oynaması kuralını eleştiren Karşıyaka Teknik Direktörü Aka, "Karşıyaka'yla ekip olarak gelip anlaştığımızda A, B, C, D planları olarak 4 değişik proje yaptık. Bu projeden 2 gün sonra 2001 ve üzeri doğumlu 2 oyuncunun ilk 11'de oynama zorunluluğu getirildi. Bunu eleştiriyorum. Bu planlamalar 1 yıl önceden haber verilmeli. Sol bek arıyoruz ama bu yaşta ligde oynamış yalnız 2 tane oyuncu bulabiliyoruz. Yıllardır ofansif takım anlayışını benimseyen bir teknik adamım, buna uygun transferler yapıyoruz. Bu 2001 kuralı yalnız bizi değil bütün takımları etkiler" ifadelerini kullandı.

İYİ BAŞLADI

Karşıyaka, 9 transferle yenilediği kadrosuyla oynadığı sezonun ilk hazırlık maçında 1'inci Lig temsilcisi Adanaspor'u 2-0 mağlup etmeyi başardı. Yeşil-kırmızılı ekip Bolu kampındaki özel maçta Mustafa Durgun ve yeni transfer Enes Nalbantoğlu'nun golleriyle galip geldi.