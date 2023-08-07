Kaf-Kaf büyük oynuyor

TFF 3. Lig'de yıllardır hasret kaldığı şampiyonluğa yeni sezonda ulaşmayı hedefleyen Karşıyaka'da 12 Ağustos'taki olağanüstü kongrede yönetimi devralmaya hazırlanan İlker Ergüllü, transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Daha önce futbol şubesinin 9 transfer yaptığı Karşıyaka'da Ergüllü, kadroya çilek transfer olarak usta golcü Adem Büyük'ü almaya hazırlanıyor. Kariyerinde Galatasaray ve A Milli Takım'da da oynayan Adem Büyük'le ilk teması, İlker Ergüllü'yle birlikte hareket ederek yönetime gelmesi için destek veren camianın etkili ismi Nazım Torbaoğlu kurdu.

ÜCRET KONUŞMADI

Yakın tanıdığı Nazım Torbaoğlu'nun talebini kırmayan yıldız futbolcu, ücret konuşmadan Karşıyaka'ya yeşil ışık yaktı. Adem Büyük'ün transferinin kongre öncesi netleşmesi bekleniyor.

ERGÜLLÜ'DEN ADAYLIĞA SİNTAÇ FORMÜLÜ

Karşıyaka'da olağanüstü kongrede başkan adayı olabilmek için 18 Temmuz'daki mali genel kurulda yapılan tüzük değişikliğinin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü kanalıyla onaylanmasını bekleyen Eski Basketbol Şube Başkanı İlker Ergüllü, onayın yetişmeme durumuna karşı da tedbir aldı. Kulüpte başkan adayı olabilmek için gereken üyelik süresini 2 yıldan 1 yıla indiren tüzük değişikliğine onay çıkmazsa kongrede geçici olarak başkanlığa eski yöneticilerden Volkan Sintaç seçilecek. Sintaç, ilk toplantıda istifa ederek görevi Ergüllü'ye devredecek. Karşıyaka'nın tüzüğünün 25-B maddesine göre istifa ve benzeri nedenle boşalan başkanlığın yerine yönetim kurulu içinden başkan seçilebiliyor. Tüzüğün 23-A maddesi yönetim kurulu üyesi olabilmek için üyelik süresi sınırı aramıyor. Yönetimini de büyük oranda belirleyen Ergüllü listesine son şekli bu hafta verecek.