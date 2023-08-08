KSK’nin yeri Süper Lig

TFF 3. Lig'de yeni sezona Bolu kampında hazırlanan Karşıyaka'da teknik direktör Ersin Aka, yeşil-kırmızılıların yerinin Süper Lig olduğunu söyledi. Geçen sezon aynı grupta Yeni Mersin İdmanyurdu'nu şampiyonluğa taşıdıktan sonra Kaf-Kaf'ın dümenine geçen Aka, "Yeni bir takımız ama oyuncularımızın kaynaşma süreci çok kısa sürdü. Yıllardır İzmir'e Karşıyaka deplasmanına geldiğimizde bizi etkileyen taraftarı vardı. Rakip olarak her zaman neden bu ligde olduğunu soruyorduk. Karşıyaka buralarda olmaması gereken bir camia. Karşıyaka'nın yeri Süper Lig. Taraftarıyla, armasıyla, rengiyle, şehriyle ülkemizdeki çok özel 5-6 camiadan biri" dedi.

"KAĞIT ÜZERİNDE FAVORİYİZ"

"Karşıyaka her zaman şampiyonluğa oynaması gereken, şampiyonluğu isteyen bir camiadır ve onun dışındaki bir sonuç camiayı tatmin etmez" diyen Aka, "Bu yıl da aynı parolayla yola çıktık. Halen eksiklerimiz var, yeni transferlerin katılması gerekiyor. Hem yeni gelenler hem kalanlar gerçekten 3. Lig'in üzerinde kaliteye sahip. Kağıt üzerinde en önemli favori olduğumuzu düşünüyorum. Şampiyonluk için her türlü fedakarlığı camianın bütün paydaşları için yapacağız" diye konuştu.

"ŞAMPİYONLUK HAYALİ KURUYORUM"

Yeşil-kırmızılı taraftarlarla Karşıyaka Çarşı'da şampiyonluk kutlayacakları günün hayalini kurduğunu belirten Aka, "Karşıyaka dışında hiçbir 3. Lig takımında çalışmazdım. 21 yaşındaki bir Karşıyaka taraftarı hiç şampiyonluk görmemiş. Biz bu hayali gerçekleştireceğiz. Taraftarımızla Çarşı'da şampiyonluk kutladığımızın hayalini kuruyorum. Bu hayalin kahramanı olabilirler. Karşıyaka'yı adım adım Süper Lig'e taşıyan kadroda olabilirler. Posterleri yıllarca Karşıyakalı çocukların duvarlarını süsleyebilir" ifadelerini kullandı.

YAŞ KURALINA ELEŞTİRİ

Futbol Federasyonu'nun bu sezon TFF 3. Lig için getirdiği maçlarda 22 yaş ve altında 2 futbolcunun ilk 11'de oynaması kuralını eleştiren Aka, "Karşıyaka'yla ekip olarak gelip anlaştığımızda A, B, C, D planları olarak 4 değişik proje yaptık. Bu projeden 2 gün sonra 2001 ve üzeri doğumlu 2 oyuncunun ilk 11'de oynama zorunluluğu getirildi. Bunu eleştiriyorum. Bu planlamalar 1 yıl önceden haber verilmeli. Sol bek arıyoruz ama bu yaşta ligde oynamış yalnız 2 tane oyuncu bulabiliyoruz. Yıllardır ofansif takım anlayışını benimseyen bir teknik adamım, buna uygun transferler yapıyoruz. Bu 2001 kuralı yalnız bizi değil bütün takımları etkiler" dedi. Bu arada Karşıyaka, sezonun ilk hazırlık maçında Adanaspor'u Mustafa Durgun ve Enes Nalbantoğlu'nun golleriyle 2-0 mağlup etti.