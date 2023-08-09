Kaf-Kaf’tan Alpay hamlesi

Olağanüstü kongreyi beklerken bir yandan da transfer arayışlarını sürdüren Karşıyaka'da sıra defansa geldi. Tecrübeli golcü Adem Büyük'le temaslarını sürdüren yeşil-kırmızılılar, 1'inci Lig ekibi Bandırmaspor'dan ayrılan 26 yaşındaki stoper Alpay Koldaş'ı gündemine aldı. Foça'da futbola başladıktan sonra Tekirdağ, 1922 Konya, Uşak ve son olarak 2 sezondur Bandırma formalarını giyen Alpay'a yeni yönetimde futbol şubede yer alması beklenen Azat Yeşil'in teklif götürdüğü, üst liglerden teklifler alan oyuncunun düşünmek için süre istediği öğrenildi.

DÜŞÜNMEK İÇİN SÜRE İSTEDİ

Alpay geçen sezon Bandırmaspor'da 25 maçta oynadı. Şimdiye kadar 9 futbolcu alan Karşıyaka, defansın soluna da takviye yapmak istiyor. Kurmaylar bu bölgeye ligdeki statü gereği 22 yaş ve altında oyuncu arıyor.