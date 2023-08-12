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Haberler Karşıyaka Kaf-Kaf’tan yeni golcü hamlesi

Kaf-Kaf’tan yeni golcü hamlesi

Kaf-Kaf’tan yeni golcü hamlesi
Takviye çalışmalarına ara vermeyen Karşıyaka, son olarak geçtiğimiz sezonu Çorum FK'da geçiren 29 yaşındaki golcü Sinan Kurumuş'u gündemine aldı. Yeşil-kırmızılı ekip, Çorum formasıyla 35 maçta 17 kez fileleri havalandırıp müthiş bir performans sergileyen ve 2. Lig Beyaz Grup'ta gol krallığı sıralamasında ikinci olan Kurumuş ile masaya oturdu. Kurmaylar, oyuncuya yeni sezona ilişkin hedeflerini anlattı. Kurumuş ile büyük ölçüde anlaşan yönetim, önümüzdeki hafta başında oyuncuya imzayı attırmak istiyor. Birçok 2. ve 3. Lig ekibinden teklif alan Kurumuş, Kaf-Kaf'ın camia takımı olması nedeniyle tercihini İzmir temsilcisinden yana kullanacağı öğrenildi.
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