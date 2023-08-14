Kaf-Kaf kazanacak

İzmir'in en köklü temsilcisi Karşıyaka Spor Kulübü'nün olağanüstü kongresinde güçlü bir yönetim listesiyle başkanlığa gelen Azat Yeşil, kazananın Karşıyaka olacağını söyledi. Daha önce farklı dönemlerde 1'inci Lig'de futbol şubesini yönettiği yeşil-kırmızılı kulüpte 2012'de 100'üncü yılda başkan adayı da olan Yeşil, yönetimi toplayıp acil bir şekilde aksiyon alacaklarını dile getirdi. Olağanüstü kongrenin transfer döneminin ortasında yapılmasının handikap olduğunu ancak hiçbir bahanenin altına sığınmayıp bu şartlarda en iyisini yapacaklarını belirten Başkan Yeşil, futbolda tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu hatırlattı.

"PLAY-OFF'A BIRAKMAYACAĞIZ"

"Bayrakları sandıklardan çıkaracağız" diyen Azat Yeşil, "Karşıyaka'nın yanındaki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi gibi büyük kuruluşu Selçuk Yaşar'ın da yıllarca istediği gibi kulübün yanına destek aldık. Kurucu Başkanımız Zühtü Işıl'ın bize bıraktığı bu meşaleyi daha ileriye taşımak için bundan sonraki süreçte sandıktan bayrakları çıkarıp, artık şampiyonluğu ve yeni güzel günleri yaşayacağız" dedi. Camiayla barışık bir şekilde, bir bütün olarak şampiyonluk için hareket edeceklerini vurgulayan Yeşil, "Her branşta hedefimiz şampiyonluk. Kulübümüzün lokomotifinin futbol olduğunun farkındayız ve hiçbir zaman futbolu üvey evlat görmeden, Play-Off'a, şansa bırakmadan şampiyon olacağız. Yarından itibaren şubeleri oluşturup her şubeden rapor alacağız. Sözleşmeleri süren mevcut hocalarımızla yolumuza devam edeceğiz. Futbolda ilk kamp dönemi sonrası kalacak-gidecek oyuncuları, transfer ihtiyaçlarını görüşeceğiz. Takıma takviyeye ihtiyacımız var ve gerekli tüm transferleri yapacağız" açıklamasını yaptı.