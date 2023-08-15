Başkan Azat Yeşil kolları sıvadı

Azat Yeşil'in başkanlığa geldiği Karşıyaka'da yeni yönetim ilk transferini yaptı. Şampiyonluk parolasıyla sezona girecek yeşil-kırmızılılar, transfer listesindeki 26 yaşındaki stoper Alpay Koldaş'la prensipte anlaştı. Geçen sezon 1. Lig'de Bandırmaspor ile 25 maçta oynayan futbolcu cuma gününe kadar sözleşmeyi imzalayıp takımın Bolu kampına katılacak.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Öte yandan Adem Büyük'le temaslarını sürdüren Karşıyaka'nın geçen sezon 2'nci Lig'de Çorum FK formasıyla şampiyonluk yaşayan santrfor Sinan Kurumuş ve yine aynı ligde Kocaelispor ile mutlu sona ulaşan sol kanat Beykan Şimşek'le de ilgilendiği iddia edildi.