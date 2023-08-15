KSK’de Aka’ya pankartlı tepki

Karşıyaka Spor Kulübü'nde 5.5 yıldır süren Turgay Büyükkarcı yönetiminin görevinin son bulması ve Azat Yeşil'in başkan seçildiği olağanüstü genel kurul sonrası sıcak gelişmeler yaşanıyor. Geçmiş yönetimin ve yeni yönetim kurulunda görev yapan futbol şube yönetiminin anlaşma sağladığı teknik direktör Ersin Aka'ya bir grup taraftar pankartlı tepki gösterdi. Yeşil-kırmızılı taraftarların yaptığı bu eylemin gerekçesinin ise yürütülen transfer politikasının ve maliyetlerin yüksekliği olduğu iddia edildi.

"AKA'YI İSTEMİYORUZ"

Taraftarlar, Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nin kapısına ve Karşıyaka'da bulunan bazı köprülere "Ersin Aka'yı istemiyoruz" pankartları astı. Yeni yönetimin protestolara nasıl bir tepki vereceği merakla bekleniyor.

NEŞTER VURACAK

Karşıyaka'da teknik heyetin raporuyla kadroda geride kalan sezondan bazı oyuncularla yolların ayrılabileceği belirtiliyor. Yeşil-kırmızılılarda Burak Karapınar, Ahmet Batuhan Akyüz, Yılmaz Ceylan, Ali Say ve Ertuğrul Sancaktutan'ın isimleri gidecekler arasında geçerken, yönetimin şu an için hiçbir oyuncuyla yolları ayırma kararı almadığı, Ersin Aka'nın raporuna göre hareket edileceği belirtildi.