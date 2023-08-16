KSK’de Adem harekatı

TFF 3. Lig'de yıllardır hasret kaldığı şampiyonluğa yeni sezonda ulaşmayı hedefleyen Karşıyaka'da olağanüstü kongrede yönetimi devralan ve başkan Azat Yeşil, transferde bombayı patlatıyor. İzmir temsilcisinde başkan Yeşil'in, daha önce yeşil-kırmızılıların gündeminde olan Adem Büyük ile pürüzleri giderdiği ve büyük oranda el sıkıştığı iddia edildi. Tecrübeli futbolcunun önümüzdeki günlerde resmi imzayı atmak için İzmir'e geleceği kaydedildi.

HÜCUM HATTI TAMAMLANACAK

Hücum hattında kadroda Emre Gemici, Fatih Taşdelen ve Yasin Ozan bulunan Karşıyaka, santrfor ve kanatlarda da görev yapabilen Adem Büyük'e de imza attırarak üçüncü bölgesini tamamlayacak. Beşiktaş'ta profesyonel olan 35 yaşındaki Adem, kariyerinde 4 maçta A Milli Takım formasını da giydi. Altay, Manisaspor, Mersin İY, Boluspor, Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor'da oynadıktan sonra 2019-2020 sezonunda Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'a transfer olan Adem, o sezon sarı-kırmızılıların UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek golünü de kaydetti. Malatyaspor'da 2 sezon önce Süper Lig'de 34 maçta 17 gol atıp sezonun en golcü yerli futbolcusu olan Adem, geçen sezonu Manisa FK'da geçirdi.

YENİ YÖNETİMDE GÖREVLER BELİRLENDİ

Kaf-Kaf'ta yeni yönetimin görev dağılımı yapıldı. Azat Yeşil başkanlığında Mustafa Karabağlı ikinci başkan, İlker Ergüllü ise sportif işlerden sorumlu asbaşkan oldu. Diğer görevler ise şu şekilde: Mali işler - Cenk Karace, Yatırım ve markalaşma - Tevfik Bilsev, Futboldan sorumlu asbaşkan Mustafa Taşova, Futbol şube başkanlığı Ayhan Gültekin, şube yönetim kurulu üyeleri Osman Dal ve Celal Doğanalp. Basketbol şube başkanlığı Tamer Ustaoğlu, Voleybol şube başkanlığı Veysi Kubba, Tesis, altyapı sorumlusu Gökhan Şensan, Hakan Çeliker ve Ziyanur Hasbay.