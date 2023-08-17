Karşıyaka’da transfer çalışmaları... Alpay Koldaş ile sözleşme imzalandı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta transferde takımı şampiyonluk hedefine ulaştıracak yıldız isimlere kanca atan Karşıyaka yönetimi, 1'inci Lig ekibi Bandırmaspor'dan alınan stoper Alpay Koldaş'a imza attırırken, Süper Lig patentli golcü Adem Büyük de imza aşamasında. Yeni yönetimin Bandırmaspor'a bonservis bedeli olarak 900 bin TL ödediği 26 yaşındaki Alpay, Başkan Azat Yeşil ve Sportif İşlerden Sorumlu Asbaşkan İlker Ergüllü'nün katıldığı törenle 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig'de kariyerinde 277 maçta 68 golü bulunan, bir dönem A Milli Takım'da da oynayan 36 yaşındaki usta golcü Adem Büyük ise birçok teklif almasına rağmen daha önce el sıkıştığı Karşıyaka'ya gelmek için fedakarlık yaptı. Yıldız futbolcunun yarın imza atması bekleniyor.

2019-2020 sezonunda Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'a transfer olan Adem, o sezon sarı-kırmızılıların UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek golünü de kaydetti. Yeni Malatyaspor'da 2 yıl önce Süper Lig'de 34 maçta 17 gol atıp sezonun en golcü yerli futbolcusu olan Adem, geçen sezonu 1'inci Lig'de Manisa FK'da geçirdi.

KAMP ÇIKARMASI

Karşıyaka'nın bu hafta işbaşı yapan yeni yönetimi yarın takımın Bolu kampına çıkarma yapacak. Teknik Direktör Ersin Aka ve futbolcularla bir araya gelecek yönetim, takımla toplantı yapıp, kalacak-gidecek oyuncularla ilgili de teknik heyetten rapor alacak. Kaf-Kaf'ta takımdan ayrılacak Onur Kolay, Bolu kampına götürülmedi. Kadrodan eleme yapması beklenen yeşil-kırmızılılarda transfer arayışları da sürüyor.