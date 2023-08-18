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Haberler Karşıyaka KSK’den çifte bomba

KSK’den çifte bomba

Takviyeleri sürdüren İzmir ekibi, Bandırma’nın stoperi Alpay Koldaş ve Manisa FK’nın golcüsü Adem Büyük ile imzaladı.

DOĞANCAN BİNGÖL
KSK’den çifte bomba

TFF 3. Lig 2. Grup'ta transferde takımı şampiyonluk hedefine ulaştıracak yıldız isimlere kanca atan Karşıyaka, 1. Lig ekibi Bandırmaspor'dan alınan stoper Alpay Koldaş'a ve Süper Lig patentli golcü Adem Büyük'e imza attırdı. Yeni yönetimin Bandırmaspor'a bonservis bedeli olarak 900 bin TL ödediği 26 yaşındaki Alpay, Başkan Azat Yeşil ve Sportif İşlerden Sorumlu Asbaşkan İlker Ergüllü'nün katıldığı törenle 2 yıllık sözleşme imzaladı. Süper Lig'de kariyerinde 277 maçta 68 golü bulunan, bir dönem A Milli Takım'da da oynayan 36 yaşındaki usta golcü Adem Büyük ise birçok teklif almasına rağmen daha önce el sıkıştığı Karşıyaka'ya gelmek için fedakarlık yaptı.

SİNAN GÜMÜŞ OLMADI

Yıldız futbolcunun transferinin duyurusu bekleniyor. 2019'da Galatasaray'a transfer olan Adem, o sezon sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'ndeki tek golünü kaydetti. Malatyaspor'da 2 yıl önce Süper Lig'de 17 gol atıp sezonun en golcü yerlisi olan Adem, geçen sezonu Manisa'da geçirdi. Öte yandan Sinan Gümüş ile masaya oturarak sıkı bir pazarlık yapan yeşil-kırmızılı kurmayların anlaşma sağlayamadığı ve transferin rafa kalktığı öğrenildi.

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