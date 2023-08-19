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Haberler Karşıyaka Adem Büyük resmen KSK’de

Adem Büyük resmen KSK’de

Yeşil-kırmızılı ekip, son olarak Manisa FK’da forma giyen 36 yaşındaki milli golcü Adem Büyük ile imzaladı.

DOĞANCAN BİNGÖL
Adem Büyük resmen KSK’de

TFF 3. Lig 2. Grup'ta yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayacak Karşıyaka, Adem Büyük transferini duyurdu. Yeşilkırmızılı ekip, haftalardır konuşulan Büyük transferini nihayet sonuçlandırdı. Azat Yeşil başkanlığındaki yeni yönetim, Adem transferiyle yeni sezonda şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olduğunu göstererek rakiplerine göz dağı verdi. Büyük, kariyerinde Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve A Milli Takım'da müsabakalara çıkma başarısı gösterdi.

KULÜBE TEMLİK ŞOKU

Karşıyaka'da eski başkan Turgay Büyükkarcı'nın görevi devretmeden 1 gün önce kulüp hesaplarına alacakları için 26 milyon 55 bin 900 TL'lik temlik koyduğu ortaya çıktı. Yeşil-kırmızılılarda 12 Ağustos'taki kongre arifesinde 10 Ağustos'ta eski yönetim kurulundan Turgay Büyükkarcı, Serkan Ergüven, İlter Köseoğlu, Ahmet Dördüncü, Mehmet Yaya, İbrahim Palaoğlu, Murat Günenç, Kerem Copcu ve Murat Polat imzasıyla verilip, 11 Ağustos'ta noter kanalıyla tasdik edilen belgeye göre Büyükkarcı, Karşıyaka'nın Türkiye Basketbol Federasyonu nezdindeki alacaklarına kulüpten kendi alacaklarını tahsil etmek için temlik kararı aldığı öğrenildi. Mali kongrede kulüpten "Hiçbir alacağım yoktur" diyen Büyükkarcı'nın temlik kararı oldukça tepki topladı.

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