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Karşıyaka’da Fatih korkuttu

HABER MERKEZİ
Karşıyaka’da Fatih korkuttu

TFF 3'üncü Lig'de sezona şampiyonluk hedefiyle başlamaya hazırlanan Karşıyaka'da santrfor Fatih Taşdelen'den kötü haber geldi. Kırmızı-yeşilli İzmir ekibinin Bolu'daki kampında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kulübü Mağusa Türk Gücü'nü 4-1 mağlup ettiği hazırlık maçında golcü Fatih'in elinden sakatlandığı öğrenildi.

BUGÜN AMELİYAT OLACAK

İkili mücadele sırasında rakibinin formasına yüzük parmağı takılan 27 yaşındaki santrforun parmağının kırıldığı ve bugün ameliyat olacağı bildirildi. Talihsiz bir sakatlık yaşayan Fatih'in tedavi sürecinin uzun sürmeyeceği, oyuncunun 9 Eylül'de başlayacak ligin ilk haftasına yetişeceği ifade edildi.

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