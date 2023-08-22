KSK’de ayrılık zamanı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta yeni yönetimi ile şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Karşıyaka'da ayrılık rüzgarı esiyor. Yeşilkırmızılı ekipte, sağ bek Ertuğrul Sancaktutan ve altyapıdan yetişen sol bek Burak Karapınar'la yolların ayrılacağı belirtildi. Son iki sezonda yeşil-kırmızılı formayı giyen Ertuğrul Sancaktutan, toplam 61 karşılaşmada görev yaptı. İzmir ekibiyle ilk profesyonel maçına 2018 yılında çıkan Burak Karapınar ise geçen sezon ligde 4, kupada 2 kez forma şansı buldu. Sözleşmesi devam eden iki savunmacıyla karşılıklı anlaşarak yolları ayırmaya hazırlanan yönetim, savunma takviyesi için arayışlara başladı.

TAKVİYE YAPILACAK

Öte yandan Karşıyaka dün Bolu'daki hazırlık maçında Edirnespor önündeki futboluyla göz doldurdu. Yeşilkırmızılılar, rakibini Taha'nın attığı golle 1-0 mağlup etmeyi başardı. Yeşil-kırmızılılar, yarın da Alanya Kestelspor'la özel müsabaka oynayıp Bolu kampını noktalayacak.