KSK hareketli

TFF 3. Lig'de yeni sezona yeni yönetimi ve kadrosuyla iddialı girmenin hesaplarını yapan Karşıyaka oldukça hareketli. Yeşil-kırmızılılar bir taraftan dış transfer çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan kulübe gelir getirecek projelere de imza atıyor. Azat Yeşil başkanlığındaki yeni yönetim kurulu, sezon öncesi futbol şubesine isim sponsorunu buldu. Yeşil-kırmızılıların yeni sezonda Karşıyaka Avek olarak şampiyonluk yarışında yer alması bekleniyor.

KULÜP TARİHİNDE İLK OLACAK

Karşıyaka yönetimi, isim sponsorluğu anlaşmasını 29 Ağustos Salı günü Swissotel'de düzenlenecek basın toplantısıyla tüm kamuoyuna duyurmayı planlıyor. Yeşilkırmızılılar, ayrıca isin sponsorluğunun yanı sıra kulübe destek veren tüm destekçilerle önemli organizasyonda bir araya getirecek. İsim sponsorluğu anlaşması 111 yıllık maziye sahip olan Karşıyaka için bir ilk olacak.

YEŞİL-KIRMIZILILARDA CANER CENGİZ YOLCU

Karşıyaka'da altyapıdan yetişen Caner Cengiz'in kiralık olarak gönderilmesi gündeme geldi. Son dönemde Onur Kolay, Ertuğrul Sancaktutan, Burak Karapınar ve Batuhan Akyüz'le yollarını ayıran yeşil-kırmızılı takımda Caner'in de kadroda düşünülmediği ifade edildi. Karşıyaka'nın altyapısından yetişen 23 yaşındaki ön liberonun 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Kaf-Kaf'ta kanat oyuncuları Yılmaz Ceylan ile Ali Say'ın durumları ise belirsizliğini koruyor.