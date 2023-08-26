KSK’de yaprak dökümü

TFF 3. Lig'de yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam eden Karşıyaka'da yaprak dökümü sürüyor. Dış transfer çalışmaları devam ederken uzun süredir kadroda yer alan birçok isim ayrılık rüzgarına kapıldı. Bu furyaya son olarak geçen sezon 26 maçta forma giyen ve attığı 4 gol ile dikkatleri üzerine çeken Onur Kolay katıldı. Kepezspor ile anlaşan Kolay, sosyal medya üzerinden bir veda mesajı paylaştı. Kolay, kendisi için veda vakti olduğunu belirterek, "Karşıyaka Spor Kulübü'nden ayrılmış bulunmaktayım. Bu süreçte, birlikte çalıştığım yöneticilere, hocalarıma, takım arkadaşlarıma, tesis çalışanlarına ve büyük Karşıyaka taraftarına teşekkürlerimi sunuyorum. Bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.