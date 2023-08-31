KSK’de Yılmaz ayrıldı

TFF 3'üncü Lig temsilcisi Karşıyaka'da uzun süredir takımdan ayrılmak isteyen sol kanat oyuncusu Yılmaz Ceylan yuvadan uçtu. Geçen sezon devre arasında Somaspor'dan ayrılıp altyapısından yetiştiği Karşıyaka'ya dönen 22 yaşındaki oyuncunun 2'nci Lig temsilcisi Amed Sportif'le söz kestiği öğrenildi. Yılmaz'ın kulübüne bonservis ücreti kazandırdığı belirtildi.

ANTRENMANLARA KATILMADI

Yeşil-kırmızılı ekibin Bolu kampında bireysel çalışan Yılmaz Ceylan'ın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Yılmaz, kamptan döndükten sonra takımın yeni sezon öncesi son antrenmanlarında da yer almamıştı. Flaş transferlerle takımı güçlendiren ve bu sezon 2. Lig'e çıkmayı hedefleyen yeşil-kırmızılı ekipte daha önce Onur Kolay, Ertuğrul Sancaktutan, Burak Karapınar ve Batuhan Akyüz'le yollar ayrılmıştı. Geçtiğimiz günlerde altyapıdan yetişen Caner Cengiz'in de gitmesinin ardından, Yılmaz ile birlikte takımdan ayrılan futbolcuların sayısı da 6'ya yükselmiş oldu.

ALİ SAY DA KULÜP ARIYOR

Yeşil-kırmızılı ekipte önümüzdeki sezon öncesi kadroda düşünülmeyen Caner Cengiz ile Yılmaz Ceylan'ın takımdan ayrılmasının ardından gözler Ali Say'a çevrildi. Yönetimin henüz net bir karar vermediği Ali Say'ın da kendisine takım aradığı öğrenildi. Karşıyaka'nın altyapısından yetişen 30 yaşındaki kanat oyuncusunun 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

ÖMER ALPER İMZAYI ATTI

Karşıyaka geçtiğimiz günlerde anlaşma sağladığı Yeni Mersin İdman Yurdun'da şampiyonluk yaşayan 26 yaşındaki stoper Ömer Alper Tatlısu'nun transferini açıkladı. Kaf-Kaf, deneyimli oyuncu ile iki yıllık sözleşme imzaladı.