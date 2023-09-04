KSK’de Berat imzaladı

Üçüncü Lig ekibi Karşıyaka transfer hamlelerine tam gaz devam ediyor. Yeni başkan Azat Yeşil önderliğinde iddialı bir kadro oluşturan yeşil-kırmızılılar, daha önce anlaşma sağladığı Kasımpaşa'dan Berat Kalkan'ın transferini resmiyete kavuşturdu. Kaf-Kaf yönetimi, Süper Lig ekibinden 20 yaşındaki kanat oyuncusu ile dün sözleşme imzaladı. Amed Sportif'e transfer olan Yılmaz'ın yerine alınan Berat, yeni sezonda Karşıyaka'nın başarısı için ter dökecek. Geçen sezon Süper Lig'de 10 maçta görev yapan futbolcu, bu sezon aynı ligde 1 kez şans buldu. Bu arada KSK sezon öncesi son hazırlık maçında İzmir temsilcisi Bornova FK'yı Emre Gemici'nin golüyle 1-0 yenmeyi başardı.