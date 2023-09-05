  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Karşıyaka Pınar Karşıyaka'da kombineler yarın genel satışa çıkıyor!

Pınar Karşıyaka'da kombineler yarın genel satışa çıkıyor!

Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Pınar Karşıyaka'dan taraftarın merakla beklediği haber geldi. İzmir ekibinin yeni sezon kombine kartlarının genel satışları yarın başlıyor.

İHA
Pınar Karşıyaka’da kombineler yarın genel satışa çıkıyor!

P. Karşıyaka'nın yeni sezon kombine kartlarının genel satışları yarın başlıyor.

Yeni sezona iddialı bir şekilde girmeyi hedefleyen P. Karşıyaka'da yeni sezon kombine kartlarının genel satışları yarın başlıyor. Kadrosunu büyük ölçüde koruyan yeşil-kırmızılılar, iç transferde Errick McCollum, Thomas Akyazılı, Kenan Sipahi, Ergi Tırpancı, Deniz Kılıçlı, Vitto Brown, Mert Celep ve Jaylon Brown'ı takımda tutmayı başarırken, dış transferde ise A. Efes'ten Furkan Haltalı, NBA'de Minnesota Timberwolves, Indiana Pacers ve Boston Celtics formaları giyen Kelan Martin, Darüşafaka'dan Hakan Sayılı ve geçen sezonu G-Lig'de geçiren NBA patentli 22 yaşındaki ABD'li oyuncu Vernon Carer Jr ile kadrosunu güçlendirdi.

İzmir ekibinin, yeni kadrosunu taraftarlar izlemek için sabırsızlanırken kombine biletleri de yarın satışa çıkıyor. Kulüpten yapılan açıklamada, "P. Karşıyaka'mızın 2023-2024 sezonunda geçerli olacak kombine kartlarının genel satışına 6 Eylül Çarşamba günü başlanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA