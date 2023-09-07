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Haberler Karşıyaka Karşıyaka ‘Yıldız’ avında

Karşıyaka ‘Yıldız’ avında

Yeşil-kırmızılı yönetim, Boluspor’dan eski kanat oyuncusu için görüşmelere başladı.

BERKE ÖZBAY
Karşıyaka ‘Yıldız’ avında

TFF 3. Lig'de mutlak şampiyonluk parolasıyla lige hazırlanan Karşıyaka, kanat takviyesi için 'Yıldız' avına çıktı. Yeşil-kırmızılıların Boluspor forması giyen Berk Yıldız'a kanca attığı öğrenildi. Daha önce Tuzlaspor'dan Ahmet Yazar'la temas kuran Kaf-Kaf yönetiminin, son olarak İzmir doğumlu 27 yaşındaki kanat oyuncusu için temaslara başladığı ifade edildi. Karşıyaka'nın kadrosuna katmak istediği Berk futbola yeşil-kırmızılıların altyapısında başladı. Burada sergilediği performansla İstanbul'un yolunu tutan ve Galatasaray altyapısına transfer olan deneyimli futbolcu ardından sırasıyla Elazığspor, Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor formalarını da terletti.

KAF-KAF'TA YETİŞTİ

Kulubüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Yıldız'ın İzmir'e dönmeye sıcak baktığı, bonservis engelinin aşılması halinde resmi imzaya hazır olduğu ifade edildi.

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