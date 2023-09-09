3. Lig başlıyor

TFF 3. Lig'de zorlu maraton bugün oynanacak karşılaşmalarla resmen başlarken, Ege temsilcilerini de ilk maçlarında zorlu rakipler bekliyor. Ligde ilk kez yer alan 1. Grup ekibi Aliağa FK, Kepez Belediyespor'u; Ayvalıkgücü Bld ise İnegöl Kafkas'ı konuk edecek. İki maç da 16.30'da başlayacak. 2. Grup'ta şampiyonluk hedefleyen Karşıyaka 15.30'da Eynesil Bld ile Efeler 09 ise Bulvarspor'la saat 16.30'da deplasmanda terleyecek. Turgutluspor ise 16.30'da Ergene Velimeşespor'u ağırlayacak.

ADA'DA ZORLU KARŞILAŞMA

3. Grup'ta, geçen sezon Play-Off tecrübesi yaşayan bir başka Ege ekibi Kuşadası, 16.30'da Ege derbisinde seyircisi önünde Akhisarspor'la kozlarını paylaşacak. Ligin yeni temsilcisi Bornova 1877 ise saat 19.00'da Bayburt Özel İdarespor'u Doğanlar Stadı'nda konuk edecek. 4. Grup'ta 16.30'da başlayacak randevularda Bergama Futbol Kulübü deplasmanda Çatalcaspor'la, geçen sezon 2. Lig'den küme düşen Balıkesirspor ise Bursa'da Yıldırımspor'la kozlarını paylaşacak.