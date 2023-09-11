Kaf-kaf bayramı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta yeni yönetimi, yeni teknik heyeti ve 14 iddialı transferle yenilediği kadrosuyla hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Karşıyaka, sezonun ilk maçında Eynesil Belediyespor'u farklı yendi, henüz ilk haftadan zirveye kuruldu. Giresun deplasmanına altyapıdan sol bek Ferdi ve geçen sezondan santrfor Emre Gemici takviyeli 9 yeni transferle çıkan Kaf-Kaf, 3-1'lik galibiyetle taraftarına İzmir'in kurtuluş günü olan 9 Eylül'de çifte bayram yaşattı. Rakibin fişini Yasin Ozan ve Enes Nalbantoğlu'nun golleriyle çeken yeşil-kırmızılı ekip, grupta ilk haftayı lider tamamlayıp taraftarına güven aşıladı. Sportif İşlerden Sorumlu Asbaşkan İlker Ergüllü, "Teknik heyetimize, futbolcularımıza güveniyoruz" şeklinde konuştu.

"YOLUN SONU İKİNCİ LİG"

Ergüllü, "Böyle bir başlangıca camia olarak ihtiyacımız vardı. Futboldan Sorumlu Asbaşkan Mustafa Taşova ve Oktay Yeşil oyuncularla beraberdi. Taraftarımız uzak deplasmanda takımımızı yalnız bırakmadı. Aile tablosuyla güzel bir galibiyet geldi, devamı da gelecek, sonu şampiyonluk olacak" diye konuştu.

PRİMLER ERGÜLLÜ'DEN

Karşıyaka'da Eynesil Belediyespor galibiyetinin primlerini Sportif İşlerden Sorumlu Asbaşkan İlker Ergüllü'nün karşıladığı açıklandı. Yönetim kulübün sosyal medya hesaplarından Ergüllü'ye teşekkür mesajı yayınladı. Geçen sezonlarda prim sistemini kaldırarak takıma galibiyet veya deplasman beraberliklerinde prim vermeyen Karşıyaka'da bu sezon şampiyonluk için kesenin ağzını açan yeni yönetimin oyuncular ve teknik heyete maçların ardından terleri soğumadan primlerini ödeme kararı aldığı öğrenildi.