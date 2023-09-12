TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezona Eynesil Belediyespor deplasmanındaki 3-1'lik galibiyetle başlayan Karşıyaka'da Futbol Şube Başkanı Ayhan Gültekin ve şube yönetiminden Osman Dal istifa ederken yaşanan gelişmeler üzere Başkan Azat Yeşil'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Gültekin'in, "Yönetimde dışlandık. Transfer döneminde cebimden harcadığım paraları geri alamadım. Bununla ilgili geri dönüş olmazsa hukuki yollara başvuracağım" sözleri üzerine Yeşil, "Yazılanlar doğru değil. Karşıyaka'da temlik yok. Kulübümüzde sponsorluk, reklam, bağış var, sponsorluklar var" dedi.

BORÇ DÖNEMİ KAPANDI

Ayhan Gültekin'in istifa ettiği gün kulübe ihtar göndererek alacağını istediği bildirilirken bir açıklama da Mali İşlerden Sorumlu Asbaşkan Cenk Karace'den geldi. Karace de Başkan Azat gibi kulüpte borç veya temlik döneminin kapandığını ve kimseye borcun kalmayacağının altını çizdi. Karace, "Ödemelerin tamamı da reklam, sponsorluk ve hibe gelirleri ile gerçekleştirilecek. Karşıyaka'ya gönül veren STK'dan taraftara, iş insanlarından yöneticilere herkes elini taşın altına koyarak kulübün başarısı için gayret gösteriyor. Sezonun ilk maçını galibiyetle taçlandırdık. Bu başarının devamını sağlamak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.