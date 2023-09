En anlamlı turnuva

Bu sezon yıllar sonra Sultanlar Ligi'ne dönmeyi hedefleyen Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi ekibi Karşıyaka Medicalpoint, 27 Ağustos'ta vefat eden kulübün sembol taraftarlarından Mustafa Baykara'nın anısına özel bir turnuva düzenleyecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda 14-16 Eylül tarihleri arasında, "Etendim Mustafa Voleybol Turnuvası" ismiyle gerçekleşecek bu anlamlı organizasyona ev sahibi Karşıyaka'nın yanı sıra Eskişehir Peymanspor, 3 AS Sigorta Çanakkale Belediyespor ve İlbank SK kulüpleri katılacak.

KARŞILAŞMALAR ÜCRETSİZ OLACAK

Müsabakalar taraftara açık ve girişler ücretsiz olacak. Organizasyonda bugün ilk maçlarda saat 15.00'te Karşıyaka Medicalpoint ile İlbank, saat 18.00'de ise 3 AS Sigorta Çanakkale Bld ile Eskişehir Peyman karşılaşacak. Turnuvada yarın ve Cumartesi günü oynanacak maçların programı ise şöyle: Yarın: 15.00 İlbank-3 AS Sigorta-Çanakkale Bld., 18.00 Karşıyaka Medicalpoint- Eskişehir Peyman, Cumartesi: 12.00: İlbank-Eskişehir Peyman, 15.00 Karşıyaka Medicalpoint- 3 AS Sigorta Çanakkale Bld.