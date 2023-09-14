  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Karşıyaka En anlamlı turnuva

En anlamlı turnuva

"Etendim Mustafa Voleybol Turnuvası" ismiyle gerçekleşecek organizasyona Kaf-Kaf dışında Eskişehir Peymanspor, 3 AS Sigorta Çanakkale Belediye ve İlbank katılacak.

HABER MERKEZİ
En anlamlı turnuva

Bu sezon yıllar sonra Sultanlar Ligi'ne dönmeyi hedefleyen Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi ekibi Karşıyaka Medicalpoint, 27 Ağustos'ta vefat eden kulübün sembol taraftarlarından Mustafa Baykara'nın anısına özel bir turnuva düzenleyecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda 14-16 Eylül tarihleri arasında, "Etendim Mustafa Voleybol Turnuvası" ismiyle gerçekleşecek bu anlamlı organizasyona ev sahibi Karşıyaka'nın yanı sıra Eskişehir Peymanspor, 3 AS Sigorta Çanakkale Belediyespor ve İlbank SK kulüpleri katılacak.

KARŞILAŞMALAR ÜCRETSİZ OLACAK

Müsabakalar taraftara açık ve girişler ücretsiz olacak. Organizasyonda bugün ilk maçlarda saat 15.00'te Karşıyaka Medicalpoint ile İlbank, saat 18.00'de ise 3 AS Sigorta Çanakkale Bld ile Eskişehir Peyman karşılaşacak. Turnuvada yarın ve Cumartesi günü oynanacak maçların programı ise şöyle: Yarın: 15.00 İlbank-3 AS Sigorta-Çanakkale Bld., 18.00 Karşıyaka Medicalpoint- Eskişehir Peyman, Cumartesi: 12.00: İlbank-Eskişehir Peyman, 15.00 Karşıyaka Medicalpoint- 3 AS Sigorta Çanakkale Bld.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA