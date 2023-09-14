KSK’ye prim dopingi

TFF 3. Lig 2. Grup'ta tek hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Karşıyaka'da yeni yönetim takımı motive etmek için kesenin ağzını açtı. Son yıllarda prim sistemini kaldıran Karşıyaka'da primleri geri getiren Azat Yeşil başkanlığındaki yeni yönetimin, takıma maçların ardından terleri soğumadan paralarını yatırma kararı aldığı öğrenildi. Yönetimin deplasman galibiyetine 15'er bin TL, dış saha beraberliğine 7 bin 500'er TL prim dağıtacağı belirtildi. Alsancak Stadı'ndaki iç saha galibiyetine soyunma odasında 10'ar bin TL prim ödemesi yapacak Karşıyaka'nın evdeki beraberliklere prim vermeyip, iç saha mağlubiyetlerine ise 10'ar bin TL ceza keseceği öğrenildi.

İLK PRİMLER ERGÜLLÜ'DEN

Karşıyaka şampiyonluk primi olarak da oyuncu başına sezon boyunca aldıkları primlerin toplamı kadar prim dağıtmayı planlıyor. Sezona Eynesil Belediyespor deplasmanındaki 3-1'lik galibiyetle başlayan yeşil-kırmızılılarda bu maçın galibiyet primlerini üstlenen Sportif İşlerden Sorumlu Asbaşkan İlker Ergüllü, takıma 15'er bin TL prim ödemesi yaparken, Futboldan Sorumlu Asbaşkan Mustafa Taşova da 10'ar bin TL ekstra prim açıkladı. Alınan ilk 3 puan için açıklanan toplam 25'er bin TL'lik prim takımın hesaplarına yatırılarak pazar günü Amasya FK'yla oynanacak ilk iç saha maçı öncesi moral dopingi yapıldı.

YAPRAK DÖKÜMÜ SÜRÜYOR

İzmir temsilcisinin geçen sezon devre arasında 68 Aksaray Bld'den kadrosuna kattığı Ali Say ayrılığın eşiğine geldi. Geçen sezon ilk 11'in değişilmezleri arasında yer alan ve 16 maçta forma giyen Say, yeni sezonun ilk maçında 18 kişilik kadroya dahil edilmedi. Geçtiğimiz haftalarda 30 yaşındaki hücumcunun takımdan ayrı bireysel olarak çalıştığı duyurulmuştu. Özellikle ön bölgeye yapılan flaş transferler ile Say'ın forma şansı bulmasının oldukça düşük olduğu ve takımda düşünülmediği ifade edildi.