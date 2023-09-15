Karşıyaka anlamlı turnuvaya iyi başladı

Karşıyaka Medicalpoint, sezon hazırlıkları kapsamında geçtiğimiz ay hayatını kaybeden yeşil-kırmızılı kulübün sembol taraftarlarından 'Etendim Mustafa' lakaplı Mustafa Baykara anısına düzenlediği turnuvaya galibiyetle başladı. İlk maçında İlbank ile karşılaşan Kaf- Kaf parkeden 3-1'lik skorla galip ayrıldı. Müsabakaya iyi başlayan KSK, ilk seti 25-20 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette de üstün oyununu sürdüren yeşilkırmızılılar, 25-18'lik skorla durumu 2-0'a getirdi. Üçüncü sette toparlanan konuk ekip, 25-23 ile skoru 2-1'e getirdi. Dördüncü sette oyunun hakimiyetini yeniden eline alan Karşıyaka, seti 26-24 maçı da 3-1 kazandı. Etendim Mustafa Voleybol Turnuvası'nın 2. gününde yeşilkırmızılı ekip, bugün saat 18.00'de Eskişehir Peyman ile karşılaşacak.