Karşıyaka’da imza rüzgarı

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka, transferin son gününde imza şov yaptı. Yeni yönetim, yeni teknik kadro ve yenilenen kadrosuyla sezona şampiyonluk parolasıyla giren yeşil-kırmızılılar, orta saha Efe Tatlı, sol bek Emre Can Heptazeler ve sol bek Fatih Çiplak ile gücüne güç kattı. Kaf-Kaf, Süper Lig ekiplerinden Karagümrük forması giyen Efe Tatlı'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katarken, Emre Can iki yıllık ve Fatih ise bir yıllık sözleşme imzaladı. Karagümrük'te profesyonel olan Efe, İstanbul ekibinin dışında yarım sezon Adanaspor forması giymişti. Bayern Alzenau'da profesyonel olan Emre Can geçen sezon Bergama FK forması terletmişti. Fatih ise kariyerinde Sivasspor, Giresunspor, İstanbulspor, Sivas 4 Eylül, Kahramanmaraş, İnegöl, Kırşehir, Diyarbekir ve Alanya Kestel formalarını giydi.