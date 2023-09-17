Haydi Kaf-Kaf bir daha

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yeni kadrosuyla sezona Eynesil Belediyespor'u deplasmanda 3-1 yenerek zirvede başlayan Karşıyaka, ikide iki yapmak için sahaya çıkıyor. 125 gün sonra ilk kez taraftarıyla buluşacak olan yeşil-kırmızılı ekip ligin ilk iç saha maçında bugün Amasyaspor FK'yı ağırlayacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki maçın başlama düdüğü saat 19.00'da çalacak. Kaf- Kaf'ta kombine biletlerin satışı sürerken, ilk kez dijital ortamda piyasaya çıkan maç biletleri maraton üst ve deplasman 75, maraton alt 100, numaralı 125, VIP A ve C 300, VIP B 500 TL'den satılıyor. Geçen sezonki kadrodan 22 oyuncuyu gönderen Karşıyaka yaptığı flaş transferlerle sezona şampiyonluk parolasıyla başladı.