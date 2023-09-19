Kaf-Kaf ışıl ışıl

TFF 3. Lig'de yeni sezona yeni yönetim ve yenilenmiş kadroyla başlayan Karşıyaka, ilk iki haftada gösterdiği performans ile adeta ışık saçtı. Ligin ilk haftasında Eynesil 'i deplasmanda 3-1 yenerek zirveye çıkan yeşil-kırmızılılar, sezonun ilk iç saha maçında 8 bine yakın taraftarının desteğiyle şov yaptı. Amasya'yı 5-1 gibi farklı skorla yenerek gövde gösterisi yapan İzmir temsilcisi yıllar sonra ilkleri başardı, şampiyonluk için büyük umut verdi. Senelerdir ilk iç saha maçlarını kazanamayan, İzmir'deki ilk maçında son olarak 2. Lig'de 10 Eylül 2017'de Silivrispor'u 2-1 yenen Kaf-Kaf, 6 yıl sonra ilk kez ev sahibi olduğu sezonun ilk karşılaşmasını galip tamamladı.

ERSİN AKA GÜVEN VERDİ

İlk 2 haftada 6 puan toplayan Karşıyaka, 2016-17'den 7 yıl sonra da ilk kez lige 2'de 2'yle başladı. 2021-22'de iki kez 7 gollü galibiyet alan KSK, uzun süre sonra 5 gol birden attı.

PRİMLER KARABAĞLI'DAN

Karşıyaka'da yeni yönetim kesenin ağzını açarken, ilk hafta Eynesil Belediyespor deplasmanının galibiyet primlerini Sportif İşlerden Sorumlu Asbaşkan İlker Ergüllü karşılamış, Futboldan Sorumlu Asbaşkan Mustafa Taşova da takıma özel prim dağıtmıştı. Bu kez Amasya galibiyetinin primlerini ise 2. Başkan Mustafa Karabağlı üstlendi.