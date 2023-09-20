Kaf-Kaf’a Ersin Aka garantisi

Şampiyonluk hedeflediği TFF 3. Lig 2. Grup'ta Eynesil Belediyespor'u 3-1, Amasyaspor FK'yı 5-1 yenerek 7 yıl sonra sezona 2'de 2'yle başlayıp iddiasını kanıtlayan Karşıyaka'da Teknik Direktör Ersin Aka henüz tam olarak hazır olmadıklarını söyledi. Geçen sezondan 22 oyuncu gönderip 18 transferle yenilediği kadrosuyla ilk maçlarda gösterdiği performansla taraftarını yıllar sonra şampiyonluk havasına erken sokan Kaf-Kaf'ta Ersin Aka, birkaç haftaya daha iyi olacaklarını belirtti. İlk haftaları kayıpsız geçmenin önemli olduğunu vurgulayan Ersin Aka, zamana ihtiyaçları olduğunu belirterek taraftarlara ilerisi için umut verdi.

AİDİYET DUYGUSU OLUŞTU

AKA, "Skor anlamında ilk haftaları iyi geçtik. Sistem futbolu oynatan bir teknik adamım. Takımımızın tam olarak adapte olarak istediğimiz futbolu sahaya yansıtması için 2-3 haftaya daha ihtiyacımız var. Oyuncularımızın kısa sürede camiaya aidiyet duygusu, kazanma ve başarı iştahı üst düzeye çıktı. Alternatifli, güçlü bir kadro oluşturduk. Şampiyonluğa oynayacak bir takımın alternatifli bir kadrosu olması şarttı" dedi.

YENİ İSİMLER BEKLENİYOR

Karşıyaka Teknik Direktörü Ersin Aka, takıma geç katılan bir çok isim olduğunun altını çizerken, "Birkaç haftaya bu takım çok daha iyi olacak. Adem Büyük, Cenk Ahmet, Fatih Çıplak, Efe Tatlı, Berat gibi isimler takıma çok geç katıldı. Daha geçen hafta gelen, 3'ü transferin son gününde takıma katılan 4 yeni futbolcumuz var. Henüz tam olarak hazır değiller. Biz onları maçlarda ikinci yarılarda süre vererek, oynatarak hazır hale getirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.