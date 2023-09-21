Karşıyaka’nın müthiş ikilisi

TFF 3. Lig 2. Grup'ta sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle başlayan ve oynadığı iki maçı da kazanan Karşıyaka'da Emre Gemici ve Enes Nalbantoğlu rüzgarı esiyor. Geçen sezon başında İskenderunspor'dan kadroya katılan ve görev yaptığı 35 karşılaşmada rakip ağları 12 kez sarsan Emre, gollerine kaldığı yerden bu sezon da devam ediyor. 29 yaşındaki deneyimli futbolcu, geride kalan 2 karşılaşmada rakip ağları 2 kez havalandırma başarısı gösterirken, takımının gol yükünü sırtlayan iki isim direkden biri oldu. İzmir temsilcisinin yaz transfer döneminde Çorum Futbol Kulübü'nden kadrosuna kattığı Enes Nalbantoğlu ise adeta Kaf-Kaf'a gollerle 'merhaba' dedi. Oynanan iki maçta da ilk 11'de görev yapan 28 yaşındaki kanat oyuncusu 3 gol kaydetmeyi başardı. İki tecrübeli futbolcu, Karşıyaka'nın attığı 8 golün 5'ine imza atarken büyük alkış topladılar.