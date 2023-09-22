Ligin üzerinde kadro kurduk

TFF 3. Lig 2. Grup'ta sezona ikide iki yaparak başlayan ve tüm dikkatleri üzerine çeken Karşıyaka'da teknik direktör Ersin Aka önemli açıklamalarda bulundu. Yeni bir yönetim ve yeni bir teknik heyetle sezona başlandığını vurgulayan Aka, "Bu ligin üzerinde bir takım kurduk" diyerek taraftarlara şampiyonluk mesajı verdi. Başkan Azat Yeşil nezdinde bütün yönetim kuruluna çok teşekkür ettiğini söyleyen Ersin Aka, "Gerçekten ligin üzerinde çok alternatifli bir kadro kurduk. 3. Lig'de sonuç alacağız. Doğru bir iskelet oluşturacağız. Burada çok alternatifli bir kadromuz olacak. Aynı zamanda gelecek yılda bu oyunu devam ettirip üzerine birkaç oyuncu katarak 2. Lig'de de şampiyon olacak bir kadro oluşturmayı hayal etmiştik" dedi.Yeni olmanın bazı handikapları olduğunu da sözlerine ekleyen başarılı teknik adam, "Bu handikapları da sadece alacağımız sonuçla artıya çevirebiliriz. Oynadığımız iki maçta bu bizim için gerçekten olumluya giden bir şekle dönüştü. Yeni bir takımız ve ben bir sistem takımı hocasıyım. Ekibimle birlikte oynatmaya çalıştığımız bir sistem var. Oyun olarak halen birkaç haftaya daha ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.