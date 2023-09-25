Kaf-Kaf gümbür gümbür

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Pazarspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Karşıyaka zirvedeki yerini korurken, 24 yıl sonra ligin ilk 3 maçını kazandı. Bu sonuçla 9 puanla zirvedeki yerini koruyan İzmir temsilcisi, uzun yıllar sonra ilçeye büyük coşku yaşattı. Son düdüğün çalınmasının ardından 12. adam Karşıyaka Sahili'nde konvoylar oluşturarak galibiyeti kutladı.

24 SENE SONRA YENİDEN

Son olarak 1999-2000 sezonunda o dönemki 2. Lig'de sezona üst üste 3 galibiyetle başlayan İzmir temsilcisi, 24 sene sonra ilk haftalarda fire vermeyip 3'te 3 yaptı. İlk 3 haftada Eynesil Belediyespor ve Pazarspor'u deplasmanda, Amasyaspor FK'yı ise İzmir'de mağlup etmeyi başaran Karşıyaka, rakiplerinden puan farkıyla liderlik koltuğunda yalnız kaldı. Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası 1. Turu'nda Bergama Sportif'i konuk edecek Kaf-Kaf, pazar günü ligde Turgutluspor'u ağırlayacak.

TALİHSİZ EFE TATLI

Karşıyaka'nın transfer döneminin son gününde Karagümrük'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Efe Tatlı, yeşil-kırmızılı formayı sırtına geçirdiği ilk maçta ağır sakatlık yaşadı. Pazar deplasmanında 70. dakikada Sefa'nın yerine oyuna giren genç futbolcu 15 dakika sonra rakibiyle girdiği mücadelede dizinden sakatlık yaşayıp sedyeyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Çapraz bağlarının koptuğu öğrenilen, daha önce de aynı dizinden aynı sakatlığı yaşayan Efe, üzüntüsünden sinir krizi geçirdi. Karşıyaka Efe'nin sakatlığıyla 3 puana sevinemedi.

YASİN DEPLASMAN GOLCÜSÜ

Karşıyaka'da ilk hafta 3-1 kazanılan Eynesil Belediyespor deplasmanında ilk golü atan isim olan Yasin Ozan, Pazarspor önünde de galibiyeti getirdi. Karşıyaka'nın yağışla ağırlaşan zeminde tutuk oynadığı deplasmanda Yasin'in golünde aslan payı ilk 2 haftada 3 gol atarken, asistleriyle de öne çıkan Enes Nalbantoğlu'nun oldu.