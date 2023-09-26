Hedefimiz büyük

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezonu Play-Off finalisti olarak tamamlayan Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, bu sezon da hedeflerinin ligi ilk 4 içinde tamamlamak olduğunu söyledi. Sarıca, "İyi ve kaliteli oyunculardan oluşuyoruz. Geçen seneden bir bölüm oyuncumuzu tuttuk, diğer eklemeleri yaptık. Onların da adaptasyonuyla hedeflerimiz çok büyük. İyi bir takım olmamız lazım. Bütün oyuncular iyi niyetli" diye konuştu.

"TÜM BAŞARILARA ADAYIZ"

Ligin bu sene de zorlu geçeceğini kaydeden Sarıca, şunları kaydetti: "Bu sene öncelikli hedefimiz ligi ilk dörtte bitirmek olacak. Şampiyonlar Ligi'nde mutlaka Final Four'u zorlamak istiyoruz. Ondan sonra zaten işler hızlanıyor ve takım, kulüp, taraftar, herkes havaya giriyor ama bugünden sadece kağıt üzerinde geçmişte yapılan hata vardı. Umarım sezon başını çok böyle inişli çıkışlı geçirmeyiz. Mutlaka bir takım eksikler, inişler, çıkışlar olacak ama hani o farklar çok fazla olmaz."

SEZONUN AÇILIŞ MAÇI PETKİM'LE

2023-2024 sezonuna 1 Ekim Pazar günü deplasmanda diğer İzmir temsilcisi Aliağa Petkimspor maçıyla başlayacak Pınar Karşıyaka, yeni sezon öncesinde kadrosunu Kelan Martin, Vernon Carey, Darrun Hilliard, Furkan Haltalı ve Hakan Sayılı ile güçlendirdi. Lige kadar hazır bir hale gelmek isteyen yeşil-kırmızılılar, derbiyi kazanarak sezona mutlu bir şekilde girmek istiyor.