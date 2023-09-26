Karşıyaka seriye takacak

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Pazarspor'u da deplasmanda 1-0 yenerken 24 yıl sonra sezona 3'te 3'le başlayan lider Karşıyaka'da Sportif İşlerden Sorumlu Asbaşkan İlker Ergüllü, "Şampiyonluk hedefinde yolumuza kayıpsız devam etmek istiyoruz" dedi. Yarın Ziraat Türkiye Kupası 1. Turu'nda Bergama'yı konuk edip, ardından ligde üst üste yarıştaki önemli rakiplerinden Turgutlupor ve Batman Petrolspor'la karşılaşacak Kaf-Kaf'ta Ergüllü, "Yolumuza böyle devam etmek istiyoruz. Taraftarımızın desteğiyle Turgutluspor maçını kayıpsız geçip onun moral ve motivasyonu ile Batman'a gitmek istiyoruz" dedi. Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde bulunan Karşıyaka Futbol Altyapı Tesisleri'nin tadilatına başladıklarını belirten Ergüllü, "Altyapı merkezimizi kulübümüze yakışır bir hale getireceğiz" dedi.