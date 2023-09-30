KSK’den 3 yıllık hesap

TFF 3. Lig 2. Grup'ta 3'te 3 yaparak liderlik koltuğunda oturan Karşıyaka, pazar günü ağırlayacağı zirve takipçilerinden Turgutluspor'la 3 yıllık hesabı kesmeye çalışacak. Ege'nin iki kö klü temsilcisi son olarak 26 Temmuz 2020'de Antalya'daki dramatik Play-Off finalinde karşılaştı. O sezon koronavirüs pandemisi nedeniyle mart ayında liglere verilen 4 aylık ara sonrası 2. Lig ve 3. Lig'de sadece Play-Off etabı oynatıldı. Finale çıkan iki Ege ekibinin Antalya'da çıktığı unutulmaz finalde normal süre 1-1, uzatma bölümü ise 2-2 sonuçlanırken maçı 9 kişi tamamlayan Turgutluspor, penaltılarla Kaf-Kaf'ı eleyip 2. Lig'e adını yazdırmıştı. O sezon final oynayıp 2'nci Lig'e dönme fırsatını kaçıran Karşıyaka, ardından geçen 3 sezonda bir daha Play-Off'u bile göremedi.

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Turgutluspor iki sezonluk 2. Lig macerasının ardından 2022'de küme düşerken, iki kulübün yolu 3 yıl sonra ilk kez yeniden kesişti. Karşıyaka bu sezon yıldızlar topluluğu kadrosuyla 3 haftada 9 puan toplarken, Turgutluspor ise 7 puanla rakibinin ensesine yapıştı. Derbi yarın Alsancak Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak

BAŞKAN YEŞİL: TÜM TÜRKİYE GÖRECEK

Karşıyaka Başkanı Azat Yeşil, pazar günü Türkiye'deki tüm futbolseverlerin Süper Lig'de oynayan takımların taraftarlarıyla Karşıyaka taraftarlarının farkını göreceğini söyledi. "Karşıyaka yıllardır hak etmediği ligde kaldı" diyen Yeşil, "Kademeli bir şekilde üst liglere çıkacağız. Futbolcularımız inanıyor. Her maçın ardından primlerini aksatmadan yatırıyoruz. Yeter ki başarı gelsin. Her gelen başarıyı ödüllendireceğiz. Pazar günü Turgutluspor maçında Süper Lig'de oynayan takımların seyirci sayısıyla bizim taraftar sayımızı göreceğiz. Potansiyeli yüksek, bizim gibi halkın takımları, camia tarafından yönetilen takımlar Süper Lig'de yer almalı" dedi.