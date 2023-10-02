KSK’den acı fren

TFF 3. Lig 2. Grup'ta 3 maçta 3 galibiyetle haftaya lider başlayan Karşıyaka, Ege derbisinde Turgutluspor'a evinde mağlup olup zirveyi rakibine bıraktı: 0-1.Son olarak 2019-2020 sezonunun Play-Off finalinde karşılaşan iki ekipten Karşıyaka, rakibinden 3 yıl sonra rövanşı da alamadı. 15. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Ceza sahasında Karşıyaka defansından sekip önünde kalan topa Veysel Karani gelişine vurdu, kaleci Haydar uzanıp gole engel oldu. 42'de Emre Gemici'nin ara pasında Yasin Ozan, kaleci Zekeriya'yla karşı karşıya kaldı. Kalesinden çıkan Zekeriya topu uzaklaştırdı. İlk yarı golsüz bitti.

HAMİT KAFAYLA AVLADI

56'da sağdan Enes ile gelişen atakta Sefa ceza alanına ortaladı. Emre Gemici'nin yatarak yarım volesinde top kaleci Zekeriya'da kaldı. 69'da Turgutluspor öne geçti. Sağdan Veysel Karani'nin kullandığı kornerde Hamit kafayla topu ağlara yolladı: 1-0. 90+2'de Berat'ın aşırtma şutunu Zekeriya kornere çeldi. Mücadele Turgutluspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

TRİBÜNLER YİNE BOŞ KALMADI

İzmir temsilcisinde taraftarlar, sezon başından bu yana olduğu gibi dün de tribünleri boş bırakmadı. Yeşil-kırmızılı taraftarlar Ege derbisinde takımını yine yalnız bırakmazken, tezahüratlar bir an olsun dinmedi. Turgutlulu taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümdeki yerlerini alırken, deplasmanda gönül verdikleri ekibi yalnız bırakmadı.

AKA DEĞİŞTİRDİ ÇELİK BOZMADI

Karşıyaka Teknik Direktörü Ersin Aka, Turgutluspor karşısında ilk 11'inde iki değişiklik yaptı. Aka, dünkü maçta da geride kalan üç müsabakada sahaya sürdüğü ve 9 puan toplayan kadrodan Hakan Çelik ve Erdinç'in yerlerine Cenk Ahmet ve Ömer Alper'i ilk 11'e yazdı. Turgutluspor'da teknik direktör Ramazan Çelik ise geçen hafta Elazığspor karşısındaki on birini bozmadı.