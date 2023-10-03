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Yenilgi iş kazası

Ligde 3'te 3 yaptıktan sonra sahasında Turgutluspor'a mağlup olan KSK'de teknik direktör Ersin Aka, "Mağlubiyeti mutlaka telafi edeceğiz" dedi

DOĞANCAN BİNGÖL
Yenilgi iş kazası

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Turgutluspor'a 1-0 mağlup olarak 9 puanla 2. sıraya gerileyen Karşıyaka'da teknik direktör Ersin Aka derbiden çıkan sonucu iş kazası olarak yorumladı. Maçın ardından önemli açıklamalar yapan Aka, "İlk 4 haftayı önümüzde hedef olarak belirlemiştik. 4'te 4 yaparak Batman Petrol karşısına deplasmanda bu özgüven ile çıkmayı arzuluyorduk ancak beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık" dedi. Galibiyet veya mağlubiyetin abartılmaması gerektiğine dikkat çeken Aka, "Lig uzun bir maraton. Bu mağlubiyetin abartılmaması gerekiyor. Daha 4. haftadayız ve takım olarak çok karakterli isimlerle çalışıyoruz. Mutlaka bunu telafi edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"YOLUN BAŞINDA DERS ÇIKARACAĞIZ"

SEZONUN ilk haftalarında bu tür hataların olabileceğini ifade eden Aka, "Maçta istediğimiz oyunu sergileyemedik. Karşılaşmanın başında gol bulabilsek Amasyaspor maçı gibi farka gidebileceğimiz bir maçtı. Taraftarımızdan şahsım ve oyuncularım adına özür diliyorum. Hatayı kabulleniyoruz zirveye yerleşmek için elimizden geleni yapacağız. Bizi yalnız bırakmayan binlerce taraftarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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