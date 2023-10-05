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Haberler Karşıyaka KSK’de uzlaşma

KSK’de uzlaşma

Temlikle borç verme dönemini kapatıp yöneticilerin sağladığı kaynakların hibe olacağını duyuran yeni yönetim, eski borçlar için de harekete geçti

HABER MERKEZİ
KSK’de uzlaşma

Tarihi bir borç yükü altındaki Karşıyaka'da 12 Ağustos'taki olağanüstü kongrede göreve gelen Azat Yeşil başkanlığındaki yönetim kurulu, geçmiş dönemlerdeki yöneticilerle kulübün yıllardır biriken ve bazıları temlikli olan borçlarının ve temliklerin hibe edilmesi konusunu görüştü. Karşıyaka Başkanı Azat Yeşil, görüştükleri yöneticilerin büyük çoğunluğu ile borçların ve temliklerin hibeye dönüşmesi konusunda uzlaşma sağladıklarını bildirdi. "Artık kulübümüzde temlik ve yönetici alacağı devri kapandı" diyen Yeşil, "Konuyu görüştüğümüz değerli geçmiş dönem yöneticilerimiz de kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda bir yaklaşım sergileyerek kendileri ile paylaştığımız bu talepleri olumlu karşıladılar.

'KULÜBÜN MENFAATLERİ İÇİN'

Kısa bir süre içerisinden borç ve temliklerin hibe edilmesini onaylayan yöneticilerimizi de kamuoyu ile paylaşarak, kendilerine organize edeceğimiz bir gecede teşekkür plaketi takdim edeceğiz" açıklamasını yaptı.

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