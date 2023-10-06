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Haberler Karşıyaka Altay’da belirsizlik var

Altay’da belirsizlik var

İzmir temsilcisinde Tuna Üzümcü’nün ardından teknik direktör sorunu hala çözülmezken, yönetim devre arasında kadar Özkan Kılıç’la yola devam edebilir

HABER MERKEZİ
Altay’da belirsizlik var

TRENDYOL 1. Lig'de Tuna Üzümcü ile yollarını ayıran Altay'da çalıştırıcı belirsizliği sürüyor. Bodrum FK ve Giresunspor maçlarında takımı sahaya yardımcı antrenör Özkan Kılıç çıkarırken, yönetimin birçok isimle de görüştüğü öğrenildi. Başkan Ayhan Dündar'ın son Giresunspor karşılaşmasında yabancı bir teknik direktörle maçı izlediği iddia edildi. Yönetimin ayrıca devre arasına kadar Kılıç'la yola devam edilmesini gündeme aldığı da vurgulandı.

ÜMRANİYE MAÇINDAN SONRA

ALTAY Özkan Kılıç'la çıktığı Bodrumspor ve Giresunspor maçlarını berabere tamamlayıp hanesine toplamda 2 puan yazdırdı. Kurmayların teknik adam konusunda son kararını pazar günü iç sahada oynanacak Ümraniyespor karşılaşmasının ardından vereceği kaydedildi.

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