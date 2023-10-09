Kaf-Kaf’ın zirve inadı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta geçen hafta Turgutluspor'a mağlup olan Karşıyaka, deplasmanda geriye düştüğü maçta Batman Petrolspor'u yenerek yeniden zirveye çıktı: 1-2. Maçın 4. dakikasında Mustafa Seyhan, 7. dakikasında Mustafa İnan ve 8. dakikada Akın ile net gol pozisyonlarında Karşıyaka kalecisini geçemedi.

KARŞIYAKA GEÇ AÇILDI

43'te Oktay Gürdal, topu ağlara gönderdi: 1-0. Maçın ikici yarısında ise konuk ekip Karşıyaka oyuna hakimiyet kurdu. 66'da Yasin Ozan şık kafa golüyle skora dengeyi getirdi: 1-1. 82'de Adem Büyük'ün şık ara pasında topla buluşan ve ikici yarıda oyuna giren Fatih Taşdelen, topu ağlara gönderdi: 1-2. Maç 2-1 bitti.

KSK'DE KRİTİK GÜN

İzmir temsilcisi Karşıyaka Spor Kulübü'nün tüzük genel kurulu bugün yapılacak. Mevcut dernek tüzüğünü 7405 Sayılı Spor Kulüpleri Yasası'na uyumlu hale getirmek için düzenlenecek genel kurul, Zübeyde Hanım Nikah Evi'nde saat 17.30'da başlayacak. Tüzük kongresinde mevcutta 2 yıl olan kulüp başkanlığına seçilebilmek için üyelik şartı ve mevcutta 3 yıl olan yeni üyelerin oy kullanabilmesi için gereken süreyi 3 aya indirmeye çalışan yeşil-kırmızılılar, tepkiler üzerine geri adım attı ve bu maddelerde tadilata gidildi.