Kaf-Kaf dışarda coşuyor

TFF 3. Lig 2. Grup'ta sezona 3'te 3'le başladıktan sonra taraftarı önünde Turgutluspor'a tek golle mağlup olup liderliği kaptıran Karşıyaka, en önemli rakiplerinden Batman Petrolspor'u deplasmanda geriye düşmesine rağmen yendi. Zorlu rakibi karşısında kritik bir galibiyet alan ve geçen hafta evinde yaşadığı kaybı telafi eden Kaf-Kaf, deplasmanda 3'te 3 yaparak 3. Lig'de Karaköprü ve Adana 1954 ile birlikte dış sahada en çok kazanan takım durumunda yer aldı. Yeşil-kırmızılılar geride kalan süreçte gurbette Eynesil Belediyespor'u 3-1, Pazarspor'u ise 1-0'lık sonuçlarla geçmeyi başarmıştı.

KSK LİDERLİK KOLTUĞUNU GERİ ALDI

Grubun en yüksek bütçeli takımlarından biri önünde ikinci yarıda müthiş bir geri dönüşe imza atan yeşil-kırmızılılar, tekrar zirveye yerleşti. Eski teknik direktörlerinden Mesut Toros'un çalıştırdığı, eski file bekçisi Yusuf'un kalesini koruduğu rakibini mağlup eden Karşıyaka, 5 maçta 4 galibiyetle 12 puana ulaşarak zirveyi 1 haftalık aranın ardından tekrar devraldı.

KARŞIYAKA'NIN TÜZÜK KONGRESİ ERTELENDİ

Karşıyaka Spor Kulübü'nün tüzüğünü 7405 Sayılı Spor Kulüpleri Yasası'na uyumlu hale getirmek için yapılan tüzük kongresi tartışmalar üzerine 16 Ekim Pazartesi gününe ertelendi. Zübeyde Hanım Nikah Evi'nde düzenlenen tüzük kongresinde üyeler, tüzükte değiştirilecek maddelerin oluşturulacak bir komisyonla belirlenip oylanamaya sunulmasını talep etti. Yönetimden 2'nci Başkan Mustafa Karabağlı da üyelere katılarak yönetimin de aynı konuda hemfikir olduğunu söyledi. Kongre Divanı Başkanı Tufan Konuk, üyelerin görüşleri üzerine kongreyi 1 hafta sonraya erteledi. Karşıyakalılar tüzük maddelerini ortak bir komisyonla tartışıp ardından kongrede oylamaya sunacak. Kulübün yayınladığı yeni taslak tüzükte genel kurullarda oy vermek ve başkan seçilebilmek için üyelik tarihinden itibaren 3 aylık sürenin yeterli olması tepki çekmişti. Yönetim ardından bu maddelerin değişmesiyle ilgili kongrede önerge verileceğini duyurmuştu.