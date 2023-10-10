Muhteşemsin KSK

Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka, evinde Fenerbahçe Beko'yu 84-79 mağlup etti. Sezona Aliağa Petkimspor deplasmanındaki mağlubiyetle başlayan Pınar Karşıyaka, ilk galibiyetini güçlü rakibini yenerek aldı. Maçın başında ev sahibinde Hilliard ve Martin'in 3 sayılık basketlerine F.Bahçe pota altında Motley ve dışarıdan Guduric ile Madar ile yanıt verip öne geçti. İlk periyot Karşıyakalı McCollum'un son saniye üçlüğüyle 20-22 sonuçlandı. İkinci periyodun başında Vitto Brown'ın üçlüğüyle öne geçen KSK, McCollum, Thomas ve Kenan'ın da katkısıyla farkı açtı. Bu periyotta 5 dakika boyunca iyi savunmayla F.Bahçe'ye sadece 2 sayı atma şansı tanıyan yeşil-kırmızılılar, farkı 15 sayıya kadar çıkardı. İlk yarı 45-38 Kaf-Kaf üstünlüğüyle bitti.

SON PERİYOT NEFESLERİ KESTİ

3. periyotta etkili oyununu sürdürüp farkı 18'e taşıyan Karşıyaka, son periyoda 67-53 önde girdi. F.Bahçe, 19 sayıya ulaşan farkı Melih, Madar ve Sestina ile bitime 4 dakika 40 saniye kala 5'e indirdi. Son 16 saniyeye Melih'in serbest atışlarının ardından 81-79 girildi. Hilliard bitime 13 saniye kala 2 serbest atışla farkı 4'e çıkardı. F.Bahçe Sertaç ile 3 sayılık atışı kaçırınca Hakan'ın serbest atıştan bulduğu sayı Pınar Karşıyaka'ya maçı 84-79 kazandırdı.

MCCOLLUM YILDIZLAŞTI

Pınar Karşıyaka'da tüm oyuncular galibiyette başrol oynadı. Atılan 84 sayıya takımın birçok oyuncusu etki ederken Errick McCollum 15 sayı, 3 ribaund ve 9 asistle ön plana çıkan isim oldu. Fenerbahçe Beko'da ise Johnathan Motley 25 sayı, 5 ribaund ve 3 asistle yıldızlaştı ancak takım arkadaşlarından yeteri katkıyı alamayınca çabaları boşa gitti.