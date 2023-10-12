KSK ve Bornova tur için sahada

Ziraat Türkiye Kupası 2. Turu'nda heyecan devam ederken, bugün iki İzmir kulübü sahaya çıkıyor. Günün ilk maçında TFF 3. Lig'in yeni ekibi Bornova 1877, Adıyaman FK'ya konuk olacak. Kahta İlçe Stadı'ndaki maç saat 13.00'te start alacak. Bornova 1877 kupada daha önce Akhisarspor'u 4-0 yenmişti. Günün ikinci maçında ise Karşıyaka, Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Bigaspor'u ağırlayacak. Alsancak Stadı'nın zemini bakımda olduğu için Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'na alının karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Kupada ligde 11'de şans bulamayan isimlere forma veren Karşıyaka, ilk turda Bergama Sportif'i elemişti. Bigaspor ise ön elemede Sökespor'u, ilk turda Bilecik 1969'u geçti.